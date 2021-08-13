ABD tüketici güveni 10 yılın en düşüğünde

10 yılın en düşük düzeyine gerileyen ABD tüketici güveni, Fed’in bu planlarını bozabilir de. Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan tüketici güveni endeksinde 50 yıllık anket tarihinin en büyük altı düşüşünden biri yaşandı ve endeks temmuzdaki 81,2 düzeyinden ağustosun ilk yarısında 70,2’ye çok sert bir düşüş kaydetti. Reuters ekonomistleri endeksin değişmeyerek 81,2 düzeyinde kalmasını bekliyordu.



Ekonomik büyümenin tüketici güvenindeki düşüşe rağmen 40 yılın en hızlı büyümesi olması bekleniyor. Ancak Delta varyantıyla ABD’de son iki haftada iki katına çıkan vaka sayıları ABD ekonomik büyümesi için de bir risk olarak görülüyor. Tedarik zincirindeki bozulmalar ve hizmet sektöründeki iş gücü kısıtları da iyileşmenin ayak bağı olmaya devam ediyor.

Ağustos ayında 5 yıllık enflasyon tahmini yüzde 3; 12 aylık enflasyon tahmini yüzde 4,6 olarak açıklandı. Cari durum göstergesi 84,5 puandan 77,9 puana beklenti göstergesi ise 79 puandan 65,2 puana geriledi.

Verinin açıklanmasının ardından dolarda gerileme yaşanerken ons altın ise günün en yüksek seviyelerini gördü.