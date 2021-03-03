ABD, Türkiye de dahil 18 ülke için alüminyumda anti-damping oranlarını duyurdu

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de olduğu 18 ülkeden alaşım alüminyum levha ithalatına ilişkin başlattığı incelemede nihai anti-damping vergisi oranlarını belirledi.

Bakanlık, Türkiye, Bahreyn, Brezilya ve Hindistan'dan yapılan ithalata telafi edici vergi uygulanmasını da kararlaştırdı.

Türkiye'den Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş.'ye yüzde 13,56, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret'e yüzde 2,02 ve diğer tüm ihracatçılara yüzde 4,85 anti-damping vergisi uygulanacak.

Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş'den yapılacak ithalata telafi edici vergi oranı yüzde 4,34, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret için oran yüzde 2,56 olarak belirlenirken, diğer tüm ihracatçılar için bu oran yüzde 3,45 olacak.

Yapılan açıklamaya göre, 18 ülke arasında en yüksek anti-damping vergisi yüzde 49,4-242,8 aralığı ile Almanya'ya uygulanacak.

Anti-damping ve anti-destekleme vergileri Trump yönetiminin ulusal güvenlik yasası ile getirdiği yüzde 10 gümrük tarifesinin üzerine uygulanacak.

Anti-damping vergisi uygulanacak 18 ülke, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Brezilya, Hırvatistan, Bahreyn, İtalya, Romanya, Sırbistan, Umman, Güney Afrika, Güney Kore, Slovenya, İspanya, Tayvan ve Türkiye.