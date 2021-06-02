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ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu dijital vergi planını erteledi

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülke için uygulamaya alacağı dijital vergi planını erteledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülkeden 2 milyar dolardan fazla ithalata yüzde 25 tarife getirdi. 

Ancak  devam eden uluslararası vergi müzakerelerine zaman tanımak adına tarifelerin uygulanması 18 ay için ertelendi.

ABD Ticaret Temscilci Katherine Tai yaptığı açıklamada, uluslararası vergi müzakerelerinin tek taraflı djital vergiler uygulanmasını yasaklama konusunda başarısız olması halinde Avusturya, Britanya, Hindistan, İspanya, İtalya ve Türkiye'den gelecek ürünlere tarife uygulanacağını belirtti.