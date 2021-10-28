ABD, üçüncü çeyrek büyüme oranı belli oldu
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2 ile beklentilerin altında büyüdü. Beklenti ABD'nin yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi. Daha önce yüzde 6,5 olarak açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı da yüzde 6,7 olarak revize edildi.
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Kürsel piyasalarda günün en önemli verisi olan ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Piyasalarda oluşan yüzde 2,8 civarındaki beklentilerin altında kalan ABD üçüncü çeyrek büyüme oranı yüzde 2 olarak gerçekleşti. Öte yandan daha önce yüzde 6,5 olarak duyurulan ikinci çeyrek büyüme oranı ise yüzde 6,7'ye revize edildi.
Üçüncü çeyrekte kişisel harcamalar ise beklentileri aşan yüzde 1,6 arttı. Beklenti yüzde 0,9 civarındaydı
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