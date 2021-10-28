ABD, üçüncü çeyrek büyüme oranı belli oldu

Kürsel piyasalarda günün en önemli verisi olan ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Piyasalarda oluşan yüzde 2,8 civarındaki beklentilerin altında kalan ABD üçüncü çeyrek büyüme oranı yüzde 2 olarak gerçekleşti. Öte yandan daha önce yüzde 6,5 olarak duyurulan ikinci çeyrek büyüme oranı ise yüzde 6,7'ye revize edildi.

Üçüncü çeyrekte kişisel harcamalar ise beklentileri aşan yüzde 1,6 arttı. Beklenti yüzde 0,9 civarındaydı



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