ABD ÜFE'de de yukarı yönlü sürpriz
ABD'de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatları da piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
ABD'de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatları da piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, üretici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,8 olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın artış oranı yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a revize edildi.
Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 11,3 artış yaşandı. Analistler bir önceki ay yüzde 10,8 olan artışın yüzde 10,7'ye ineceğini tahmin ediyorlardı.
Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,4 yukarı gelirken yıllık yüzde 8,2 arttı. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 8,1 artış olacağı şeklindeydi.
Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 6,4 artış kaydedildi.
Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 1,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,1, enerji fiyatlarında yüzde 10,0 artış gerçekleşti.