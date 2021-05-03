"ABD vatandaşlarının hisse yatırımları rekor düzeyde"

Yatırım bankası JPMorgan tarafından hazırlanan rapora göre ABD vatandaşlarının finansal varlıkları içindeki hisse oranı nisan ayında yüzde 41'le rekor yüksek seviyeye yükseldi.



Kuruluşun ABD Merkez Bankası (Fed) verilerini temel aldığı analize göre oran 1952 yılına kadar giden kayıtların en yüksek seviyesini ortaya koydu. Değerlendirmede hisse varlık oranlarının yükselmesinde borsalarda yaşanan yükselişler ile hisse varlıklarına artan ilginin etkili olduğu vurgulandı.