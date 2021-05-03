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"ABD vatandaşlarının hisse yatırımları rekor düzeyde"

JPMorgan ABD’lilerin hisse yatırımlarının yüzde 41 ile rekor düzeye yükseldiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
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Yatırım bankası JPMorgan tarafından hazırlanan rapora göre ABD vatandaşlarının  finansal varlıkları içindeki hisse oranı nisan ayında yüzde 41'le rekor  yüksek seviyeye yükseldi.

Kuruluşun ABD Merkez Bankası (Fed) verilerini temel aldığı analize göre oran 1952 yılına  kadar giden kayıtların en yüksek seviyesini ortaya koydu. Değerlendirmede  hisse varlık oranlarının yükselmesinde borsalarda yaşanan yükselişler  ile hisse varlıklarına artan ilginin etkili olduğu vurgulandı.