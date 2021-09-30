ABD ve AB bir dizi konuda işbirliği için anlaştı

ABD ve Avrupa Birliği (AB), yarı iletken tedarik zincirlerini güçlendirmek, Çin'in piyasa ekonomisine aykırı ticaret uygulamalarını engellemek ve büyük, küresel teknoloji şirketlerini düzenleyip denetleme konusunda ortak bir yaklaşım benimsemek için işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

İki kıtadan üst düzey kabine yetkililerinin katılımıyla oluşturulan ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Kurulu (TTC), hem sivil hem de askeri alanda kullanılan hassas teknolojilere yapılan yatırımların incelenmesi ve yapay zekanın geliştirilmesi alanında işbirliği yapılacağını açıkladı.

Açıklamada Çin'den bahsedilmedi, ancak "İşletmelerimizi , tüketicilerimizi ve çalışanlarımızı, dünya ticaret sistemine zarar veren, özellikle piyasa dışı ekonomilerin oluşturduğu haksız ticaret uygulamalarından korumaya devam etme konusunda anlaştık" denildi.

Biden yönetimi, ABD eski başkanı Donald Trump tarafından Çin'e uygulanmaya başlayan ek gümrük vergilerini kaldırmadı. ABD'nin Çin'e karşı politikasını müttefiklerle daha fazla işbirliği yaparak geliştirmeye çalıştı

Toplantılar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ticaretten sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Valdis Dombrovskis ve rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyon Üyesi Margrethe Vestager liderliğinde yapıldı.