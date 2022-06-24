ABD ve Avrupa'da resesyon riski artıyor

Avrupalı ve ABD'li ekonomistler her iki yakasında da ekonomistler, ABD ve Avrupa'da resesyon olasılığın keskin şekilde arttığına işaret ediyorlar.

Bu hafta sonu Almanya'da yapılacak G7 liderler zirvesi öncesinde Financial Times'a konuşan ekonomistler, Fed'in artan enflasyon ile mücadele için agresif faiz artırımlarına yönelmesi sonrası daha kötümser olduklarını ortaya koydular.

FT'ye konuşan Berenberg Bank baş ekonomisti Holger Schmieding, ABD ve Avrupa'da gelecek yıl bir ekonomik daralma yaşanması olasılığının arttığını belirterek. "Eskiden artmakta olan bir risk şu anda temel senaryo haline geldi" dedi.

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmesi olasılığını yüzde 15'ten 30'a çıkarırken, iki yıllık bir süreçte resesyon olasılığını yüzde 48 olarak ortaya koydu,.

Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi de, "ABD'de resesyon riski alışılmadık derecede yüksek ve artıyor. Gelecek 12 ayda resesyon riskini yüzde 12 olarak görüyorum" diye konuştu.

Avrupa'nın ise ABD'ye göre daha kırılgan olduğunu savunan Zandi, "Bir resesyondan kaçınmak için biraz şanşa, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin kaybolmasına ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlının çabuk şekildre sona ermesine ihtiyacımız var" dedi.