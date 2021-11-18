ABD ve Çin’den petrol fiyatına rezerv dampingi

Hilal SARI



Küresel petrol fiyatları ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Çin gibi Asya ekonomilerinden oraklaşa rezerv hamlesi talep etmesinin ardından 6 haftanın en düşük düzeyine geriledi.



Brent gelişmelerle tekrar 80 doların altına düşmüş olsa da finans kuruluşları stratejik rezerv hamlesinin etkisinin rallinin hızını sadece geçici olarak kesebileceğini öngörüyor.



Öte yandan uzmanlar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üyelerinin büyük bir kısmının bütçesinde petrol için kâr eşiğinin 70-75 dolar bandında olduğunu ve OPEC’in petrolün tekrar 60 dolara düşmesine izin vermeyeceğini söylüyor. Bank of America ve Goldman Sachs’a göre rezerv hamlesinin fiyatlara etkisi sınırlı olacak ve ralli sadece ‘geçici’ olarak yavaşlayacak.