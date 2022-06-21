ABD, yakıttan vergiyi geçici olarak kaldırmayı değerlendiriyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyon ile mücadele aracı olarak akaryakıttan alınan verginin geçici olarak kaldırılması önerilerinin değerlendirilmeyi hak ettiğini söyledi.

Yellen, "Akaryakıt vergilerinin geçici olarak indirilmesi mükemmel bir araç olmasa da, yapılacak indirimin tamamı tüketicilere yansıtılamayacak bile olsa değerlendirilmeyi hak ediyor" diye konuştu.

Yüksek akaryakıt fiyatlarının Amerikan hane halkı üzerinde önemli bir yük olduğunu belirten Yellen, akaryakıttan alınan verginin geçici olarak azaltılmasının, kaldırılmasının tartışılması gerektiğini belirtirken, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının azaltımasına yardım için Kanada-ABD Keystone XL petrol boru hattı projesinin yeniden canlandırılması fikirlerine ise karşı çıktı.