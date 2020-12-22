"ABD yaptırımları uluslararası ticarete zarar veriyor"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev, ABD'nin Rusya ve Çin'e doğrulanmamış iddialar ile uyguladığı yaptırımların ticaret özgürlüğü ve uluslararası mal satışını engellemek yoluyla olası rakiplerin önüne geçemeye çalışma çabası olduğunu söyledi.

ABD, dün Rusya ve Çin'den toplam 103 şirkete askeri bağlantıları olduğu iddiasıyla yaptırım uygulamıştı.

Durumun ulusal güvenlik konusunun ABD yönetimi tarafından istismar edilmesi olarak yorumlayan Medvedev, "Yaptırımların Rusya ya da Çin'den gelen hayali tehditlerle kesinlikle ilgisi yok" dedi.