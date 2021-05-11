ABD'de 12 aylık enflasyon beklentileri 8 yılın zirvesinde

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi tarafından düzenlenen anket, ABD'de tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon bekleyişlerinin Eylül 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını ortaya koydu.



Tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri nisan ayında, mart ayındaki yüzde 3,2'den, yüzde 3,4'e yükseldi. Gelecek 3 yıl için enflasyon bekleyişleri ise yüzde 3,1 oldu.



Tüketicilerin gelecekteki kazanç ve harcamalar için beklentileri ise nisan ayında düştü. Gelirlerde büyüme beklentileri tüm yaş ve eğitim gruplarında nisan ayında yüzde 2,4 olurken, harcamalarda büyüme beklentileri ise nisanda yüzde 4,6'ye geriledi. Mart ayında beklentiler yüzde 4,7 ile

6 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.