ABD'de 1,9 trilyon dolarlık paket Senato'da bugün görüşülecek

ABD Senatosu, 1.400 dolarlık ödemelerin daha yüksek gelirli ABD'lilere yapılmasının durdurulmasına dair anlaşmaya varmalarının ardından Başkan Joe Biden'ın teklif ettiği 1,9 tilyon büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketinin görüşmelerine bugün başlayacak.

Demokratların kontrolündeki Senato bu haftanın sonuna doğru Biden'ın öncelik verdiği tasarıyı geçirmek için nihai oylamayı yapmak istiyorlar.

Senatör Dick Durbin, Senato'nun bugün TSİ ile 20:00'de yeniden toplanacağını belirtti.

Senato'daki Demokratlar yıllık 80.000 dolar ya da daha fazla kazananlar ve yıllık 160.000 dolar ya da daha fazla kazanan çiftlere 1.400 dolarlık ödemelerin yapılmamasının iyi bir çözüm olduğunu söylediler.

Senato'daki metin Temsilciler Meclisi tarafından onaylandıktan sonra Biden tarafından yürürlüğe konulabilecek.