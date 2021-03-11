ABD'de açık iş sayısı beklentilerin aksine arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 165 bin artarak 6 milyon 917 bine çıktı. Açık iş sayısının 6 milyon 600 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, Aralık 2020'de 6 milyon 752 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, eyalet ve yerel yönetim eğitimi, eğitim hizmetleri ve madencilikte arttı.

İşe alım sayısı ise ocakta 110 bin azalarak 5 milyon 301 bine geriledi. İşe alımlar, sanat, eğlence ve eğitim hizmetleri sektörlerinde artış kaydetti. Kamu sektöründe ise azaldı.