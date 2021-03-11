ABD'de açık iş sayısı beklentilerin aksine arttı
ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 6 milyon 917 bine yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 165 bin artarak 6 milyon 917 bine çıktı. Açık iş sayısının 6 milyon 600 bin olması öngörülüyordu.
Açık iş sayısı, Aralık 2020'de 6 milyon 752 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
Söz konusu dönemde açık iş sayısı, eyalet ve yerel yönetim eğitimi, eğitim hizmetleri ve madencilikte arttı.
İşe alım sayısı ise ocakta 110 bin azalarak 5 milyon 301 bine geriledi. İşe alımlar, sanat, eğlence ve eğitim hizmetleri sektörlerinde artış kaydetti. Kamu sektöründe ise azaldı.