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ABD'de açık iş sayısı beklentilerin aksine arttı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 6 milyon 917 bine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 165 bin artarak 6 milyon 917 bine çıktı. Açık iş sayısının 6 milyon 600 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, Aralık 2020'de 6 milyon 752 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, eyalet ve yerel yönetim eğitimi, eğitim hizmetleri ve madencilikte arttı.

İşe alım sayısı ise ocakta 110 bin azalarak 5 milyon 301 bine geriledi. İşe alımlar, sanat, eğlence ve eğitim hizmetleri sektörlerinde artış kaydetti. Kamu sektöründe ise azaldı.