ABD'de açık iş sayısı beklentilerin aksine arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 199 bin artarak 11 milyon 239 bine çıktı. Beklentilerin aksine yükseliş gösteren açık iş sayısının, temmuzda 10 milyon 475 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Art arda 3 ay yaşadığı düşüşün ardından ilk kez artış gösteren açık iş sayısı, haziranda 11 milyon 40 bin seviyesinde kaydedilmişti. Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler, ulaşım ve antrepo, sanat, eğlence ve dinlenme, kamu ile eğitim oldu. Dayanıklı mal imalatı sektöründe ise açık iş sayısı azaldı. İşe alım sayısı ise temmuzda 74 bin azalarak 6 milyon 382 bine geriledi.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı da temmuzda 80 bin azalışla 5 milyon 929 bine indi. Bu dönemde işini bırakanların sayısı 74 bin kişi azalarak 4 milyon 179 bine geriledi. Ülkede iş bırakma oranı da yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye düştü.

Analistler, açık iş sayısındaki artışın, iş gücü talebinin yavaşladığına dair hiçbir işaret göstermediğini, bunun da ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasını sürdürmesine imkan tanıyacağını belirtti.