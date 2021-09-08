ABD'de açık iş sayısı temmuzda rekor tazeledi

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Ülkedeki açık iş sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 749 bin artarak 10 milyon 934 bine çıktı.

Rekor kıran açık iş sayısının 10 milyon olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, haziranda 9 milyon 185 bin seviyesinde gerçekleşerek ilk kez 10 milyonun üzerine çıkmıştı. Açık iş sayısının en çok arttığı sektörler, sağlık hizmeti ve sosyal yardım, finans ve sigorta ile konaklama ve gıda hizmetleri oldu.

İşe alım sayısı ise temmuzda 160 bin azalarak 6 milyon 667 bine geriledi. İşe alımlar, perakende ticaret, dayanıklı mal imalatı ve eğitim hizmetlerinde azaldı.