ABD'de akaryakıt fiyatlarına inceleme

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son aylarda yüzde 50'den fazla artış gösteren akaryakıt fiyatlarında "rekabete karşı" ya da "yasa dışı bir uygulama" olup olmadığının araştırılması için Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) talimat verdi.

Biden, FTC Başkanı Lina Khan'a ülkede artan akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir mektup göndererek, "FTC'nin, vatandaşlara akaryakıt pompalarında yasa dışı uygulamaların olup olmadığını soruşturma yetkisi vardır. Bu incelemeyi hemen yapacağınıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşların benzin istasyonlarında sırf "rekabete karşı" ya da "yasa dışı bir uygulama" nedeniyle daha fazla ödeme yaptığına inanmak istemediğini belirten Biden, "Bu nedenle FTC'den benzin ve akaryakıt piyasasında ne olduğunu incelemesini istiyorum." ifadelerine yer verdi.

ABD'de akaryakıt fiyatları son aylarda yüzde 50'den fazla artmış ve Biden bu artışın 2022'den önce durmasını beklemediklerini söylemişti.

Ülkede enflasyon da son 31 yılın zirvesine ulaşmış ve Biden'a olan siyasi destek düşmüştü.