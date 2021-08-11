ABD'de altyapı paketi Senato'da 30'a karşı 69 oyla kabul edildi

ABD Senatosu 1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı harcama tasarısını dün onaylarken, bunun hemen ardından başlayan ABD Başkanı Joe Biden'in 3.5 trilyon dolarlık harcama planıyla ilgili görüşmeler ikinci gününe girdi.

Aylar süren görüşmelerden sonra dün 1 trilyon dolarlık altyapı harcama tasarısı Senato'da 30'a karşı 69 oyla geçirildi. Yollar, köprüler, havalimanları ve kanallarla ilgili ABD tarihinde on yıllardır olan en büyük yatırımların yapılmasını kapsayan altyapı tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'ndeki geleceği ise belirsiz.

Senato'daki Demokratlar, genel anaokullarını, bütçeye uygun konutları ve iklim dostu teknolojileri oluşturmayla ilgili maddelerin yer aldığı 3.5 trilyon dolarlık bir sonraki paketine yönelik harcama yönergesini kapsayan bütçe önergesine odaklandılar.

Demokratlar, yasa tasarısını basit çoğunluk oyuyla geçirmelerine olanak sağlayan "bütçe mutabakatı" denen işlemle bu paketi birkaç ay içinde geçirmeyi planlıyorlar.

Senato'daki senatörlere bütçe önergesi üzerinde değişiklikler yapma fırsatı veren "vote-a-rama" süreci dün başladı. Bu süreç bugün erken saatlerde de devam etti. Parti liderleri daha kısa bir zaman aralığı üzerinde uzlaşmadıkları sürece görüşmeler günlerce sürebilir.

Başkan Biden, 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin lehine oy veren 19 Cumhuriyetçiyi övdü fakat Demokratların az farkla çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi'nde paketin nasıl geçirileceği henüz belirsiz.