ABD'de bankacılık sektörünün kârı yüzde 8,5 azaldı

ABD'de bankacılık sektörünün kârı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 azaldı. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 771 ticari banka ve tasarruf kurumunun net kârının bu yılın ikinci çeyreğinde 64,4 milyar dolar olarak hesaplandığı bildirildi.

Açıklamada, bankaların kârının bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 azaldığı kaydedildi.

Bankaların karında yıllık bazda yaşanan düşüşün provizyon giderlerindeki artıştan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bankaların yarısından fazlasının üç aylık net karlarında yıllık düşüş bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, bankaların karının ikinci çeyrekte bu yılın ilk çeyreğine kıyasla ise yüzde 7,8'lik artış gösterdiği, söz konusu artışta faiz gelirlerindeki artışın provizyon giderlerindeki yükselişi aşmasının etkili olduğu ifade edildi.

Sektörün net faiz gelirleri arttı

FDIC Başkan Vekili Martin Gruenberg, yaptığı açıklamada, bankacılık sektörünün, ikinci çeyrekte artan provizyon giderleri sonucu kârının azalmasına rağmen kredi bakiyelerinin güçlenmesi, net faiz gelirinin artması ve kredi kalitesinin olumlu kalması nedeniyle genel olarak olumlu sonuçlar bildirdiğini belirtti.

Gruenberg, enflasyondan kaynaklanan aşağı yönlü riskler, artan faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve devam eden salgın ile jeopolitik belirsizliklerin ise banka karlılığı, kredi kalitesi ve kredi büyümesi için zorluk oluşturmaya devam edeceği uyarısında bulundu.