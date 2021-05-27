ABD'de bekleyen konut satışları beklenenin aksine düştü
Amerika'da bekleyen konut satışları endeksi, nisanda aylık yüzde 4,4 azalarak beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.
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National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Endeks, nisanda aylık yüzde 4,4 azalarak 106,2 değerine geriledi. Piyasa beklentisi endekste nisanda yüzde 0,8 onanında bir artış yönündeydi. Bekleyen konut satışları, martta da aylık yüzde 1,7 artmıştı.
Satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 51,7'lik artış gösterdi. Bekleyen konut satışları martta yıllık bazda yüzde 23,3'lik artış kaydetmişti.
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