ABD'de bekleyen konut satışları düşüşünü sürdürdü
ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4,1 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşmeye devam etti.
National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4,1 azalarak 104,9 değerine geriledi.
Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin yüzde 1 artması bekleniyordu. Düşüşünü 4'üncü aya taşıyan bekleyen konut satışları, ocakta da aylık bazda yüzde 5,8 azalmıştı.
Satışlar, şubatta yıllık bazda yüzde 5,4 düştü.
NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen işlemlerin esas olarak satılık konut sayısının düşük olması nedeniyle şubatta azaldığını belirtti.
Alıcı talebinin hala yoğun olduğuna işaret eden Yun, alıcıların yükselen konut fiyatlarının yanı sıra artan konut kredisi (mortgage) oranlarıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.