ABD'de bekleyen konut satışları haziranda düştü
ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 1,9 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.
National Association of Realtors (NAR), haziran ayı bekleyen konut satışları endeksine göre, konut satışları endeksi haziranda aylık yüzde 1,9 azalarak 112,8 değerine geriledi.
Piyasa beklentisi, haziranda yüzde 0,3 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 8,3'lük rekor artış göstermişti.
Satışlar, haziranda yıllık bazda da yüzde 1,9'luk düşüş kaydetti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, satışlardaki yavaşlamanın büyük ölçüde konut fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.