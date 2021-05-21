ABD'de bileşik PMI rekor düzeye yükseldi

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD ekonomisine ilişkin mayıs ayı öncü satın alma yöneticileri endeksini (PMI) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, mayısta önceki aya kıyasla 1 puan artışla rekor düzeyi olan 61,5 puana yükseldi. Endekse ilişkin beklenti 60,2 puan seviyesindeydi.

Aynı dönemde, ABD hizmet sektörü PMI ise nisan ayına göre 5,4 puan artışla 70,1 oldu. rekor düzeyine yükselen endeksin 65,4’e gerilemesi bekleniyordu.

Son olarak, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, mayısta önceki aya kıyasla 4,6 puan artarak rekor düzeyi olan 63,5'e yükseldi

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Analistler, endekslerdeki artışını sebebi olarak COVID-19 tedbirlerinin hafifletmesini gösteriyorlar.