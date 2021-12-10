ABD'de borç limiti için kritik adım

ABD Senatosu, federal hükümetin 28.9 trilyon dolarlık borç limitini artırmak ve eşi görülmemiş seviyede bir temerrüt yaşanmasını önlemek için gerekli olan iki yasadan birini onayladı ve imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdi.

Yasa Senato'dan 35'e karşı 59 oyla geçerken, aralarında Azınlık Grubu Lideri Mitch McConnell de olmak üzere 10 Cumhuriyetçi vekilin de desteğini aldı.

McConnell bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, temerrüdün önüne geçtiği için bunun ülke çıkarlarına en uygun adım olduğuna inandığını söylemişti.

Yasa Temsilciler Meclisi'nden 212'ye karşı 222 oyal geçmiş, yalnızca bir Cumhuriyetçi vekil lehte oy kullanmıştı.