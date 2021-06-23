ABD'de cari açık ilk çeyrekte 20 milyar dolar arttı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,8’e denk gelen 20 milyar dolar artışla 195,7 milyar dolar oldu. Cari açığa ilişkin piyasa beklentisi 206,8 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı, 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki yüzde 3,3 düzeyinden yüzde 3,6 düzeyine yükseldi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğine yönelik cari açık, 175,1 milyar dolara revize edildi.

Yabancılara yapılan mal ve hizmet ihracatı ve yabancılardan elde edilen gelirler ilk çeyrekte 36.8 milyar dolar artarak 888.7 milyar dolara yükseldi. Yabancı yerleşiklerden mal ve hizmet ithalatı ve bunlara ödenen gelir ise 57,5 milyar dolar artarak 1,08 trilyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde, mal ihracatı 24,5 milyar dolar artarak 408,6 milyar dolara, mal ithalatı 39,9 milyar dolar artarak 677,0 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı aynı dönemde, 1,1 milyar dolar artarak 175,9 milyar dolara yükseldi.