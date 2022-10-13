ABD'de çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Beklentiler yüzde 8,1 artış yönündeydi.

Eylül ayında yıllık enflasyon üst üste üçüncü ayında da yavaşlarken, yüzde 8,2'lik rakam son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TÜFE, aylık bazda yüzde 0,4 yükseliş ile tahminlerin hafif üzerinde geldi. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Ağustos ayında ülkedeki TÜFE, yüzde 8,3’lük bir artış kaydetmişti. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü.

Çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesinde

Çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,6 ile yüzde 0,4 olan beklentilerin üzerine çıktı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6,6 oldu. Çekirdek enflasyonda yıllık yüzde 6,5 artış bekleniyordu. Böylelikle 1982 yılından bu yana çekirdek enflasyon en yüksek seviyeye çıktı.

Çekirdek TÜFE'deki yükseliş enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,1 düşerken, yıllık artış yüzde 23,8'den yüzde 19,8 seviyesine indi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 11,2 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Verinin açıklanmasının ardından Fed'in kasım ayında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmaya başladı. Kasım ayında Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı beklentisi yüzde 98'e yükseldi. 100 baz puanlık faiz artış beklentisi ise yüzde 2 seviyelerinde kaldı.