ABD'de çekirdek tüketici harcamaları beklentilerin üzerinde

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. ABD'de enflasyonun önemli bir ön verisi olarak kabul edilen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Beklenti yüzde 2,9'a yükselmesiydi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu hedefin üzerinde seyre rağmen gevşek politikalarını sürdüreceği beklentisi, her güçlü enflasyon verisinde bir nebze zedelenerek, Fed'in beklenenden önce 'tapering'e (varlık alımlarını azaltmaya) başlayacağı endişesiyle doları güçlendiriyor.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da nisanda aylık yüzde 0,2 artış beklentisinin üzerinde yüzde 0,6 arttı.

Güne 90 sınırından başlayan dolar endeksi çekirdek PCE verisi sonrası yükselerek TSİ 15:40 itibariyle 90,40 düzeyine yaklaştı.