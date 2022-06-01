ABD'de, Çin mallarına uygulanan tarifelerde değişiklik yolda

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Biden yönetiminin Çin mallarına bazı tarifeleri düşürmeyi, kaldırmayı değerlendirmekte olduğunu söyledi.

Ancak Adeyemo, kısa vadeli fiyat düşürme hedefleri ile Çin'den adil olmayan rekabetin düzeltilmesi uzun vadeli hedefi arasında dengenin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Adeyemo, "Tarifelere ilişkin ne yapacağımızı aktif şekilde değerlendiriyoruz. Başkan'ın maliyetleri sürdürülebilir bir şekilde aşağı getirmek için her şeyi yapmaya bağlılığını bilmenin her Amerikalı için önemli bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Adeyemo açıklamasında, Biden yönetiminin enflasyonu düşürmek için yapabileceğini her şeyi yapacağını vurgularken, buna daha fazla enerji üretimi ve federal açıkların azaltılmasının da dahil olduğunu vurguladı.

Hazine Bakan Yardımcısı, "Fed'in enflasyonu zaman içinde aşağı getirnmesini sağlamak için ihtiyaç duyduğu alanı vereceğiz" ifadelerini de kullandı.