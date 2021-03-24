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ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta artış beklentisine rağmen geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak 254 milyar dolara geriledi.

Dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,9 artması öngörülüyordu. Üst üste 10 aydır artış gösteren veri, ocak ayında yüzde 3,4 artarak 256,6 milyar dolara yükselmişti.

Siparişlerin şubat ayındaki düşüşünde, yüzde 3,5 azalan nakliyatlar ve yüzde 2,9 azalan ana mal siparişleri etkili oldu.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.