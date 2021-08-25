ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 257,2 milyar dolar oldu. Haziran ayında siparişler yüzde 0,8 artış göstermişti.

Temmuz ayında dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,3 düşmesi bekleniyordu.

Ulaştırma hariç tutulduğunda yeni siparişler yüzde 0,7 artarken, savunma hariç siparişler ise yüzde 1,2 düştü. Temmuz ayında ulaştırma hariç siparişlerde yüzde 0,5 artış yaşanması bekleniyordu.

Ulaştırma ekipmanı siparişleri de geçtiğimiz 2 aydaki yükseliş ardından temmuzda yüzde 2,2 ile 1,7 milyar dolar azalarak 75,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dayanıklı mal teslimatları ise 5,6 milyar dolar, yüzde 2,2 artarak 257,8 milyar dolara çıktı. Haziran ayında da yüzde 1,6 artış olmuştu.