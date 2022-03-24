ABD'de dayanıklı mal siparişleri, beklentinin üstünde azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 271,5 milyar dolara geriledi.

Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Söz konusu veri, ocakta yüzde 1,6 artışla 277,6 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki azalışında, art arda 3 aylık yükselişin ardından ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 5,6 azalması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 0,6 azalırken, savunma hariç siparişler yüzde 2,7'lik düşüş kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.