ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta arttı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, martta artsa da beklenti altında kaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, mart bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artışla 256,3 milyar dolara yükseldi.
Dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 2,5 artması öngörülüyordu. Dayanıklı mal siparişleri, şubat ayında yüzde 0,9 azalarak 254 milyar dolara gerilemişti.
Siparişlerin mart ayındaki artışında, yüzde 2,5 artan nakliyatlar ve yüzde 4,7 artan ana mal siparişleri etkili oldu.
Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.