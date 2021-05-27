ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda azaldı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, nisanda artış beklentisine rağmen azaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, nisan bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 246,2 milyar dolara geriledi.
Dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Dayanıklı mal siparişleri, mart ayında ayında yüzde 1,3 artarak 249,4 milyar dolara yükselmişti.
Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.