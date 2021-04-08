ABD'de demiryolu trafik hacmi yüzde 20 arttı

ABD Demiryolları Birliği(AAR) tarafından açıklanan verilere göre, demiryolu ile toplam yük taşımacılığı 515 bin 562 vagona ulaştı.

Vagon ile yük taşımacılığı yüzde 8,8 artışla 229 bin 814 vagon olurken, intermodel yük taşımacılığı yüzde 31 artışla 285 bin 748 olarak belirlendi.

Kanada'da demiryolu yük taşımacılığı yüzde 10,3 artışla 151 bin 955 vagon, Meksika'da yüzde 14,9 artışla 30 bin 975 vagon oldu.

Kuzey Amerika'nın tamamında demiryolu yük taşımacılığı yüzde 17,6 artışla 698 bin 492 vagon olarak gerçekleşti.