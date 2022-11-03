ABD'de dış ticaret açığı eylülde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 11,6 artarak 73,3 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerinden fazla artan ticaret açığının, bu dönemde 72,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

3 ayın en yüksek seviyesine çıkan dış ticaret açığı, ağustosta 65,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalışla 258 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 1,5 artarak 331,3 milyar dolara çıktı.

Ticaret açığı AB ve Meksika ile arttı, Çin ile azaldı

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve Meksika ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Çin ile olan ticaret açığı azaldı.

Ülkenin AB ile ticaret açığı, eylülde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 19 artarak 16 milyar dolara yükseldi. ABD'nin AB'ye ihracatı bu dönemde 29,9 milyar dolara gerilerken, ülkeden yapılan ithalat 45,9 milyar dolara çıktı. ABD'nin Meksika ile arasındaki ticaret açığı da temmuzda yüzde 21 artarak 11,9 milyar dolara tırmandı. ABD'nin Çin ile arasındaki ticaret açığı ise yüzde 4 düşerek 32,1 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Vietnam (10,1 milyar dolar), Almanya (7,1 milyar dolar), İrlanda (5,5 milyar dolar), Kanada (5,3 milyar dolar), Japonya (5,2 milyar dolar), Güney Kore (4,2 milyar dolar), Tayvan (3,8 milyar dolar), İtalya (3,6 milyar dolar), Malezya (3,4 milyar dolar), Hindistan (2,5 milyar dolar), İsviçre (1,9 milyar dolar), Fransa (800 milyon dolar), Suudi Arabistan (800 milyon dolar) ve İsrail (500 milyon dolar) yer aldı.

Analistler, güçlü dolar ve yumuşayan küresel talebin ihracatı baskılamasıyla dış ticaret açığının eylülde artış gösterdiğini kaydetti.