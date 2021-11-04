ABD'de dış ticaret açığı rekor kırdı

ABD’de dış ticaret açığı eylül ayında yükselmeye devam ederek rekor kırdı.

İhraç ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark yüzde 11,2 artarak 80,9 milyar dolara çıktı. Ağustos’ta dış ticaret açığı 72,8 milyar dolar olmuştu.

Ekonomistlerin medyan beklentisi dış ticaret açığının 80,2 milyar dolar olacağı yönündeydi.

İthal edlien mal ve hizmetler yüzde 0,6 artışla 288,5 milyar dolara ulaşırken ihraç edilen mal ve hizmetler yüzde 3 düşüşle 207,6 milyar dolar oldu.

Piyasalar ise dış ticaret açığındaki rekor artışın küresel ekonomik toparlanmadan kaynaklandığına ağırlık verdi.