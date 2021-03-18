ABD'de Dow Jones ve S&P 500 rekorla kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkan kararlar sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 33.015,37 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak 3.974,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artışla 13.525,20 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.

Fed, faizi sabit bıraktı

Çarşamba gününe karışık seyirle başlayan endeksler, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısından çıkan kararların ardından pozitif bir seyir izledi. Beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan Fed, varlık alımlarının da süreceğine işaret etti.

Fed, büyüme ve enflasyon tahminlerinde artışa giderken, faiz oranlarında 2023'e kadar bir değişiklik olmayacağının sinyalini verdi.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükseltilirken, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e çıkarıldı.

Powell: Varlık alımları devam edecek

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyleyen Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizdi.

Ekonomik toparlanmanın düzensiz ve tamamlanmaktan uzak olmaya devam ettiğini belirten Powell, önündeki yolun ise belirsizliğini koruduğunu yineledi.

Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etti.