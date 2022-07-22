ABD'de ekonomik aktivite 2 yıl sonra ilk kez daraldı

ABD'de bugün açıklanan PMI verileri ekonomik aktivitenin hizmet sektörünün etkisiyle 2 yıldır ilk kez daraldığına işaret etti.

Hizmet sektöründeki keskin yavaşlamanın imalat sektöründeki ılımlı büyüme üzerinde baskı yaratmaya devam etmesinin etkisiyle S&P Global tarafından hazırlanan bileşik PMI, Temmuz ayında Haziran ayındaki 52,3 puandan 47,5 puana indi.

Hizmet sektörü PMI, Temmuz ayında Haziran ayındaki 52,7 puandan Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan 47 puana indi.

İmalat sektörü PMI'nın 52,7 puandan sadece 52,3 puana gerilemesi bileşik PMI'da keskin düşüşün önüne geçemedi.

Ekonomistler, hizmet PMI'nın Temmuz ayında 52,6 puandan kalmasını, imalat PMI'nın 52,0 puana gerilemesini bekliyorlardı.

S&P Global baş ekonomisti Chris Willamson yaptığı açıklamada, "Temmuz ayı için öncü PMI verisi ekonomide endişe verici kötüleşmeye işaret ediyor. Pandemi nedeniyle kapatma, karantina uygulanan aylar dışarda bırakılır ise üretim 2009 global finansal krizinden bu yana görülmeyen bir oranda düşüyor" dedi.