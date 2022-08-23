ABD'de ekonomik aktivite 27 ayın dibinde

ABD'de ekonomik aktivite yüksek enflasyon ve sıkı finansal şartların özellikle hizmet sektöründe talebi yavaşlatmasının etkisi ile 27 ayın en zayıf seviyesine geriledi.

S&P Global Bileşik PMI Ağustos ayında Temmuz ayındaki 47,7 puandan 45 puana geriledi.

Hizmet sektörü PMI da Ağustos ayında Temmuz ayındaki 47,3 puandan son 27 ayın en düşük seviyesi olan 44,1 puana düştü.

İmalat sektöründe büyüme de Ağustos ayında yavaşları. İmalat PMI, Ağustos ayında Temmuz ayındaki 52,2 puandan son 25 ayın en düşük seviyesi olan 51,3 puana geriledi.

S&P Global yaptığı değerlendirmede, "Kayda değer tedarik yetersizlikleri, teslimat gecikmeleri, faiz artırımları ve güçlü enflasyonist baskı tüketici talesinin düşmesinde etkili oldular" denildi.