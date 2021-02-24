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“ABD'de ekonomik iyileşme hala istikrarsız”

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’de ekonomik iyileşmenin istikrarsız bir seyirde olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü  pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan zayıflamanın etkilerinin  büyük oranda sürdüğünü söyledi. Birçok ekonomist ise bu yıl sonu  itibariyle ekonominin toparlanacağı görüşünde.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre, Senato’nun Bankacılık Komisyonu’na ekonomideki son durumla  ilgili bilgi veren Powell, “Ekonomik iyileşme hala istikrarsız ve  tamamlanmaya hala çok uzak. Önümüzdeki yol da oldukça belirsiz”  ifadelerini kullandı.

Powell’in bu değerlendirmesi, FED’in faiz oranlarını düşük tutmaya  devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

Birçok ekonomist ise düşük faiz politikasının yanı sıra hükümetin  mali yardımları ve aşı kampanyası sayesinde yaz aylarında iyileşme  sürecinde sıçrama bekliyor.

Powell da böylesi bir ilerleme potansiyelini gördüğünü ancak  pandemi sürecinde işsiz kalan Amerikalılar başta olmak üzere ülkede  hala milyonlarca kişinin mali zorluk içinde olduğunu söyledi.

“Her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi istihdam alanında da  ilerlemenin hızı yavaşladı” diyen Powell, “Her ne kadar geçen yıl  bahar aylarından bu yana istihdamda oldukça önemli iyileşme görülse de  milyonlarca Amerikalı hala işsiz” dedi.

Powell’in Senato Bankacılık Komisyonu’na yaptığı açıklamalar, FED  başkanının yasalarda belirtildiği üzere Kongre’ye yılda iki kez iki  günlük oturumlarla bilgi vermesi gerekliliğinin bir parçası. Powell’ın  yarın da Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Mali Hizmetler
Komisyonu’na ifade vermesi bekleniyor.

1930’lu yıllarında yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana en büyük  ekonomik krizin içine giren Amerika’da üretim ve perakende  sektörlerinde yavaş da olsa belirli oranda bir ilerleme kaydedildi.
Ancak borsalar hala istikrarsız. NASDAQ Endeksi dün yüzde 2,5 düştü gösterdi. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Maliye Bakanlığı 10 yıllık hazine bonolarının getirisinin yüzde 1,37’in üzerine çıkması  etkili oldu. Bu oran ocak ayının başında yüzde 1’in altındaydı.

FED’in temel faiz oranlarını düşük tutmasıyla beraber yaşanacak  ekonomik büyümenin enflasyonu yükselteceği kaygısı yaratıyor, bu  nedenle de 10 yıl vadeli hazine bonolarının getirisi artıyor.