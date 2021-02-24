“ABD'de ekonomik iyileşme hala istikrarsız”

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan zayıflamanın etkilerinin büyük oranda sürdüğünü söyledi. Birçok ekonomist ise bu yıl sonu itibariyle ekonominin toparlanacağı görüşünde.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Senato’nun Bankacılık Komisyonu’na ekonomideki son durumla ilgili bilgi veren Powell, “Ekonomik iyileşme hala istikrarsız ve tamamlanmaya hala çok uzak. Önümüzdeki yol da oldukça belirsiz” ifadelerini kullandı.

Powell’in bu değerlendirmesi, FED’in faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

Birçok ekonomist ise düşük faiz politikasının yanı sıra hükümetin mali yardımları ve aşı kampanyası sayesinde yaz aylarında iyileşme sürecinde sıçrama bekliyor.

Powell da böylesi bir ilerleme potansiyelini gördüğünü ancak pandemi sürecinde işsiz kalan Amerikalılar başta olmak üzere ülkede hala milyonlarca kişinin mali zorluk içinde olduğunu söyledi.

“Her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi istihdam alanında da ilerlemenin hızı yavaşladı” diyen Powell, “Her ne kadar geçen yıl bahar aylarından bu yana istihdamda oldukça önemli iyileşme görülse de milyonlarca Amerikalı hala işsiz” dedi.

Powell’in Senato Bankacılık Komisyonu’na yaptığı açıklamalar, FED başkanının yasalarda belirtildiği üzere Kongre’ye yılda iki kez iki günlük oturumlarla bilgi vermesi gerekliliğinin bir parçası. Powell’ın yarın da Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Mali Hizmetler

Komisyonu’na ifade vermesi bekleniyor.

1930’lu yıllarında yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana en büyük ekonomik krizin içine giren Amerika’da üretim ve perakende sektörlerinde yavaş da olsa belirli oranda bir ilerleme kaydedildi.

Ancak borsalar hala istikrarsız. NASDAQ Endeksi dün yüzde 2,5 düştü gösterdi. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Maliye Bakanlığı 10 yıllık hazine bonolarının getirisinin yüzde 1,37’in üzerine çıkması etkili oldu. Bu oran ocak ayının başında yüzde 1’in altındaydı.

FED’in temel faiz oranlarını düşük tutmasıyla beraber yaşanacak ekonomik büyümenin enflasyonu yükselteceği kaygısı yaratıyor, bu nedenle de 10 yıl vadeli hazine bonolarının getirisi artıyor.