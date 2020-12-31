ABD'de endeksler artıda kapandı
ABD'de endeksler, gelecek yıla dair COVID-19 aşısı kaynaklı iyimser haberlerin etkisiyle pozitif seyir izledi.
New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artışla 30.409,56 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 3.734,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 yükselişle 12.870 puana çıktı.
Piyasalardaki COVID-19 aşısına ilişkin iyimserlik, İngiltere'nin Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği aşının kullanımını onaylamasıyla artış gösterdi.
COVID-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının ABD Senato'sunda takılması ise endekslerdeki yükselişi sınırladı.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratların oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen 600 dolarlık nakit yardımı 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı bloke etmişti.