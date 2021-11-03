ABD'de endeksler Fed öncesi satıcılı açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne hafif düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalışla 35.975,35 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 4.624,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 15.643,7 puana indi.

Şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden karlılıklarından bulduğu destekle dün kapanışta rekor tazeleyen endeksler, bugün Fed'in toplantısından çıkacak kararlar öncesi negatif bir seyir izledi.

Analistler, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarının yatırımcıların beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, Fed'in, salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımı atmasının beklendiğini kaydetti.

Yatırımcıların faiz artırımının zamanlamasına ilişkin herhangi bir ipucu verilip verilmeyeceğine odaklandığına işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında kullanılacak tonun piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını belirtti.

Makroekonomik tarafta ise cuma günü açıklanacak ekim ayına ait istihdam raporu öncesi özel sektör istihdamına ilişkin bugün gelen veriler, piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ülkede özel sektör istihdamı, ekim ayında 571 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren özel sektör istihdamının 400 bin artması öngörülüyordu.