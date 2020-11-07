ABD'de endeksler karışık seyirle kapandı

07 Kasım 2020

New York borsası, ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlikle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 kayıpla 28.323,20 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 3.509,04 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artışla 11.895,23 puana çıktı.

Ülkede "salıncak eyaletler" olarak bilinen Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemlerinin devam etmesi nedeniyle seçim sonuçları henüz netlik kazanmadı.

Ülkedeki seçim belirsizliğine rağmen, New York borsasında endeksler nisan ayından bu yana en iyi haftalık performansı gösterdi. Dow Jones endeksi bu hafta yüzde 6,9 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 7,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 9'lık artış kaydetti.