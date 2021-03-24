ABD'de endeksler negatif seyir izledi

New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,94 azalarak 32.423,15 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalışla 3.910,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kayıpla 13.227,70 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, COVID-19 vakalarında görülen artış ve Avrupa'da salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılması etkili oldu.

Bazı ülkelerde COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılmasıyla özellikle seyahat ve perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri değer kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yaptığı sunum da piyasalarda bugün yakından takip edildi.

Enflasyonda bu yıl artış beklediklerini belirten Powell, ancak enflasyon üzerindeki etkinin büyük ya da kalıcı olmayacağını ifade etti.

Yellen ise vergi politikasına ilişkin değişiklikleri değerlendirmeyi umduklarını belirterek, vergi politikası değişikliğinin altyapı programlarının finanse edilmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri salı günü yüzde 1,62'ye kadar geriledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, cari işlemler açığı, COVID-19 salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de yeni konut satışları da şubatta aylık yüzde 18,2 azalışla 775 bine inerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.