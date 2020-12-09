ABD'de endeksler pozitif kapandı
ABD'de endeksler, aşı haberleri ve teşvik paketine ilişkin beklentilerin etkisiyle pozitif kapandı.
AA
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New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artışla 30.173,88 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi de yüzde 0,29 artarak 3.702,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 12.582,77 puana çıktı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Endekslerdeki pozitif seyirde, koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeler ve salgının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.