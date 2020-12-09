ABD'de endeksler pozitif kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artışla 30.173,88 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi de yüzde 0,29 artarak 3.702,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 12.582,77 puana çıktı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeler ve salgının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.