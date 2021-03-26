ABD'de endeksler pozitif kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,39 artışla 33.072,88 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,67 artarak 3.974,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kazançla 13.138,73 puana yükseldi. S&P 500 endeksi kapanışta ulaştığı puanla rekor kaydetti.

Güne yükselişle başlayan endeksler, COVID-19 salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik görünüme dair iyimserliğin etkisiyle gün boyu pozitif seyretti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün, bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını duyurmasının ardından özellikle bankacılık hisseleri değer kazandı.

Ülkenin büyük bankalarından JPMorgan'ın hisse değeri yüzde 1'in üzerinde artarken, Bank of America'nın yüzde 3'e yakın yükseldi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta beklenenden fazla yükseliş göstererek aylık 8,1 puan artışla 84,9 değerine çıktı ve son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede kişisel gelir ve harcamalar ise şubatta düşüş kaydetti. Amerikalıların kişisel gelirleri şubatta aylık yüzde 7,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1 düştü.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korurken, hafta içinde düşüş eğilimi gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 1,67'ye kadar tırmandı.