ABD'de endeksler yeni rekorlara imza attı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,89 artışla 33.800,60 puana çıktı. S&P 500 endeksi, yüzde 0,77 artarak 4.128,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kazançla 13.900,18 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 4,2 artarak Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışı gösterdi.

Enflasyon endişeleri ile yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,66 civarında seyretti.

Öte yandan Biden yönetimi ilk bütçe teklifini sundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 1,52 trilyon dolarlık bütçe teklifi, savunma dışı harcamalarda yüzde 16'lık artış öngörüyor.