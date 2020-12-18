ABD'de endeksler yükselişle kapandı

New York borsası, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi beklentileriyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,49 artışla 30.303,37 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artarak 3.720,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 yükselişle 12.764,75 puana çıktı.

Destek paketi haberleri olumlu yansıdı

Endekslerdeki pozitif seyirde, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketinin yakın bir zamanda geçeceğine dair beklentiler etkili oldu. Destek paketi ve bütçeye ilişin görüşmeler devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmelerde "ilerleme" kaydedildiğini dile getirdi. Taraflar 900 milyar dolarlık destek paketi üzerinde anlaşmaya yaklaşırken, paketin içeriğinde Amerikan vatandaşlarına yönelik 700 dolara yakın doğrudan desteğin de yer alacağı belirtildi.

İşsizlik maaşı başvuruları yükseldi

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 885 bin seviyesine yükseldi. İşsizlik maaşı başvuruları, COVID-19 vakalarındaki artış ve yeniden sıkılaştırılan önlemlerin etkisiyle eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.