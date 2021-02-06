ABD'de endeksler yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 artışla 31.148,24 puana tırmandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artarak 3.886,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 yükselişle 13.856,30 puana çıktı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta yeni rekorlara yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 salgını nedeniyle ekonominin hala sıkıntıda olduğunu belirterek ekonomik kurtarma paketinin krize "gerçek" bir yanıt olacağını ve bunun sağlanması için hızla harekete geçeceğini ifade etti.

Temsilciler Meclisi ise Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi. Böylece, ekonomik destek paketi Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilecek.

Makroekonomik tarafta ise ülkede tarım dışı istihdam ocakta 49 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde işsizlik oranı beklentilerin aksine düşüş göstererek yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e geriledi.

ABD'de dış ticaret açığı da COVID-19 salgının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,6 artarak 678,7 milyar dolara ulaştı ve 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.