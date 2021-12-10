ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,8 ile beklentilere paralel geldi. Böylece ABD'de 1982'den bu yana en yüksek enflasyon rakamı kaydedilmiş oldu. Tüketici fiyatları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 6.2 artmıştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 artış gösterdi. Enflasyonun bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 olması bekleniyordu. Ekim ayında TÜFE, yüzde 0.9 seviyesinde açıklamıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları ise Kasım ayında aylık yüzde 0,5 ile beklentiler yönünde açıklandı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 4,9 olarak açıklandı. Ekim ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 4.6, aylık bazda yüzde 0.6 seviyesinde açıklanmıştı.

Tüketici fiyatlarındaki yükselişte arz sıkıntıları nedeniyle mal ve hizmet maliyetlerinin artması etkili oldu.

Verinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında sınırlı yükseliş yaşandı. 1.772 dolar civarında seyreden altının onsu, 1.783 dolara kadar yükseldi.

Gram altın ise kurdaki yükselişin etkisiyle 798 lirayı gördü.